Incendie à Laeken: sept personnes, dont un enfant, hospitalisées pour intoxication

Un feu d'appartement s'est déclaré vendredi vers 11h00 au premier étage d'une maison de trois étages située rue Jean Laumans à Laeken, a indiqué dans l'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.



La centrale du 112 a reçu plusieurs dizaines d'appels pour signaler l'incendie. Il y a eu un fort dégagement de fumée. Les fenêtres du premier étage ont éclaté peu après l'arrivée des pompiers, ce qui a donné à voir plus largement les flammes depuis la rue. Un voisin avait placé une échelle pour évacuer, via la façade avant, le couple et leur enfant en bas âge qui vivent au premier. Les habitants des étages supérieurs ont évacué la maison par la cage d'escalier. Au total, sept personnes ont été intoxiquées par la fumée, à savoir la famille du premier étage et quatre autres occupants. Elles ont été transportées vers les hôpitaux Brugmann Horta, UZ et St-Jean. Aucune des victimes n'a son pronostic vital engagé.

L'origine de l'incendie reste à déterminer. L'appartement du premier étage a été déclaré inhabitable. Il y a des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée. Les logements des deuxième et troisième étages ont été ventilés. Ces derniers restent habitables. L'incendie a mobilisé deux auto-échelles, deux autopompes, cinq ambulances et deux SMUR (Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation). La police de Bruxelles-Ixelles a également été sollicitée pour instaurer un périmètre de sécurité. Une équipe de Sibelga a de plus été appelée sur les lieux pour couper les compteurs du premier étage et vérifier les installations de gaz et d'électricité des autres logements. Le dernier véhicule de secours a quitté les lieux vers 13h15.

