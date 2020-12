 Un commerce illégal de feux d'artifice démantelé à Molenbeek: le trafiquant a été privé de liberté (photos)

La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe) a saisi jeudi 150 kilos de feux d'artifice pour une valeur totale de 15.000 euros, a indiqué vendredi en fin de journée le parquet de Bruxelles. Le trafiquant a été privé de sa liberté et présenté au juge d'instruction.



Le service spécialisé de recherche en ligne de la zone de police a découvert un trafic illégal de feux d'artifice via l'application Snapchat. Il a pu localiser le lieu d'entreposage des feux d'artifice, un box de garage situé sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, ainsi qu'un suspect vivant sur la commune et soupçonné de gérer le trafic. Les feux d'artifice étaient achetés à l'étranger. Des fusées d'artifice de différents formats étaient proposées à la vente sur la base de photos et vidéos de démonstration. Les policiers ont relevé que le suspect proposait également des "mortiers", des objets pyrotechniques souvent utilisés contre les forces de l'ordre, et qu'il avait fait des promotions en marge des troubles sur le territoire de la commune d'Anderlecht fin novembre. Lors de la perquisition dans le box de garage, la police a saisi 150 kilos de feux d'artifice pour une valeur totale de 15.000 euros. La police fait valoir qu'ils étaient stockés dans de mauvaises conditions, ce qui était dangereux. La zone rappelle que l'usage de feux d'artifice est interdit sur le territoire de la région Bruxelles-Capitale et qu'elle fera des contrôles dans les semaines à venir. Les personnes trouvées en possession d'objets pyrotechniques seront sanctionnées sur base du règlement général de police.