Un petit rorqual mort a été retrouvé sur la plage de Bredene

Un petit rorqual a été trouvé échoué sur la plage de Bredene vendredi matin, indique l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, qui va mener des analyses sur l'animal. Il s'agit d'un jeune mâle de 3,89 mètres de long qui a la mâchoire inférieure cassée, probablement à la suite d'une collision. Entre-temps, la carcasse a été transférée à l'Université de Gand pour des recherches plus approfondies.



L'animal s'est probablement échoué sur la plage de Bredene la nuit dernière. Le petit mâle a une fracture de la mâchoire inférieure qui est vraisemblablement le résultat d'une collision. "L'animal a dû survivre à cette collision mais a ensuite perdu beaucoup de poids car il ne pouvait probablement pas manger correctement avec cette mâchoire cassée. La nuit dernière, il s'est échoué encore vivant mais il est finalement mort. L'autopsie doit maintenant révéler les circonstances", explique le biologiste marin Jan Haelters de l'Institut des sciences naturelles. La carcasse a été transférée à l'Université de Gand pour y être examinée. Une autopsie sera effectuée samedi. Le mâle a non seulement une mâchoire inférieure cassée mais aussi une anomalie au niveau du dos. La dernière fois qu'un rorqual s'est échoué en Belgique, c'était en 2013. Il était mort après avoir avalé une grande quantité de plastique. Ces animaux sont rares au large des côtes belges. Ils vivent principalement dans les parties nord et centrale de la mer du Nord.