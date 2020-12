Coronavirus aux Pays-Bas: où en est l'épidémie chez nos voisins?

Le nombre de nouvelles infections par le coronavirus reste élevé aux Pays-Bas, avec 8.894 tests positifs rapportés vendredi et 8.800 jeudi, selon les données de l'Institut royal néerlandais de santé publique (RIVM). Ce sont les chiffres les plus élevés depuis la fin du mois d'octobre et le pic de la deuxième vague.



Les grandes villes sont les plus touchées par l'épidémie avec, entre jeudi et vendredi, 485 nouveaux tests positifs au Covid-19 à Amsterdam, 291 à Rotterdam, 199 à La Haye, 137 à Utrecht et 136 à Eindhoven. Près de 51.000 personnes ont été testées positives au cours des sept derniers jours, contre un peu plus de 35.000 la semaine précédente. Au total, le virus a été diagnostiqué chez près de 595.000 personnes aux Pays-Bas. En un jour, 65 décès ont été ajoutés au bilan des victimes de l'épidémie. Au total, 9.967 malades ont succombé au Covid-19 dans le pays.

