Coronavirus - Canada: début de la vaccination contre le Covid-19 dès lundi au Québec

(Belga) Les Québécois commenceront à être vaccinés lundi, cinq jours après le feu vert de Santé Canada au vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, a annoncé vendredi le Premier ministre québécois François Legault.

Des pensionnaires ou employés de deux maisons de retraite, l'une située à Montréal et l'autre à Québec, seront vaccinés les premiers, a précisé le gouvernement québécois dans un communiqué. Lors de la première vague de la pandémie, les maisons de retraite ont représenté plus de 80% du total des décès dans la province. "On voit la lumière au bout du tunnel, d'ailleurs lundi on va commencer à vacciner les premières personnes au Québec", a déclaré lors d'un point presse François Legault, soulignant une "étape très importante". "Evidemment tout le monde ne va pas être vacciné dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donc il faut être patient, il faut être prudent", a-t-il ajouté. Le Canada, troisième pays à homologuer le vaccin Pfizer après le Royaume-Uni et Bahreïn -et avant les Etats-Unis- doit recevoir 249.000 doses d'ici la fin du mois, dont 30.000 dès la semaine prochaine, a précisé le Premier ministre Justin Trudeau. Les premiers vaccins ont quitté la Belgique et sont attendus dans les prochains jours au Canada, ont annoncé les autorités. La vaccination doit commencer dans la foulée dans les 14 centres répartis dans tout le pays, le deuxième au monde par sa superficie. La deuxième vague de la pandémie s'est accélérée ces dernières semaines dans tout le pays, qui comptait vendredi 446.366 cas de coronavirus et plus de 13.220 morts. (Belga)