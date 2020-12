Une voiture percute plusieurs personnes à New York

(Belga) Un automobiliste a percuté vendredi après-midi plusieurs personnes dans un quartier de Manhattan où se tenait une manifestation de militants "Black Lives Matter", ont rapporté la police et des médias locaux, sans préciser s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte volontaire.

Plusieurs personnes ont été blessées par le véhicule et ont été transportées dans différents hôpitaux de la métropole, a précisé à l'AFP la police de New York. Le conducteur du véhicule a été interpellé sur place, selon la même source. "Les blessures ne semblent pas engager le pronostic vital" des victimes, a déclaré le porte-parole de la police. Les faits se sont produits vers 16H00 (22h00, HB) à un carrefour situé au cœur de Manhattan, et ont déclenché l'intervention de différents services d'urgence parmi lesquels les pompiers et les ambulanciers, selon des images diffusées par des médias sur place. (Belga)