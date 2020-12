Prévisions météo: ça ira mieux (bientôt)

Aujourd'hui, les nuages resteront prédominants et parfois porteurs d'averses. Toutefois, au nord du sillon Sambre et Meuse, il fera temporairement plus sec en matinée. En fin d'après-midi, ces averses se feront plus intenses et fréquentes à partir de l'ouest. En Ardenne,et temporairement à la mer, les nuages bas, brumes et brouillards pourraient réduire la visibilité durant une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré et virera à l'ouest. A la mer, il s'orientera au nord-ouest et deviendra modéré à assez fort.