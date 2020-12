Un samedi après-midi gris et pluvieux

(Belga) Le ciel sera couvert samedi après-midi et le pays ne sera pas épargné par les averses. Il fera assez doux avec des maxima de 9 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les averses seront plus nombreuses et plus intenses en fin d'après­-midi. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré, sauf à la Côte où il sera assez fort en fin de journée. Dans la nuit de samedi à dimanche, une zone d'averses continuera de voyager d'ouest en est sur notre pays, suivie d'un temps sec avec des éclaircies. Les minima oscilleront entre 1 ou 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 4 à 6 degrés ailleurs. Dimanche, le temps restera sec durant une bonne partie de la journée. Dans un premier temps, on bénéficiera encore d'éclaircies en Basse et Moyenne Belgique. Ensuite, la nébulosité augmentera et, en fin d'après­-midi, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays. Les températures seront comprises entre 2 et 8 degrés l'après­-midi, sous un vent modéré et, au littoral, assez fort en soirée. Le début de semaine devrait être variable et assez doux avec des températures à deux chiffres. (Belga)