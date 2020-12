Marseille: un artiste se confine dans un cube au milieu d'une galerie marchande

"Quel avenir pour le contact humain ?" Un artiste marseillais a choisi de se confiner dans un cube transparent de 8m3 dans une galerie marchande pour interpeller les passants sur la question de "nos libertés" au temps du coronavirus.

"Sommes-nous encore maîtres de nos choix? Quel avenir pour le contact humain à l'heure de la distanciation sociale? Et quid des activités jugées non essentielles, de la culture, de l'art?", questionne Gaetan Marron dans le manifeste présentant sa performance.

Pour interpeller les citoyens sur ces questions, l'artiste plasticien a choisi de vivre cloîtré mais à la vue de tous, 24h sur 24, du 7 au 17 décembre, dans un cube de plexiglas installé au coeur d'une galerie marchande du centre de Marseille, où il dialogue avec les curieux de passage, surpris par sa présence incongrue.

"Je pense que la culture, l'art nous a clairement sauvés pendant ce confinement", explique Gaetan Marron regrettant que ces domaines soient les "oubliés de cette crise sanitaire". "L'idée, c'était de les remettre au centre du sujet", dit-il.

Mettre en avant la solidarité

Pour réussir sa performance intitulée "non essentiel", l'artiste s'est fait financer par des restaurateurs et des commerçants, directement touchés par les fermetures liées à la crise sanitaire, qui lui livrent notamment son petit-déjeuner et son dîner quotidiens. "L'idée est aussi de mettre en avant cette solidarité qu'on a pu voir durant le confinement", dit-il.

Pour son confort, l'artiste a installé dans son cube, un matelas, une télévision, une machine à café et une petite table. Les seules sorties qu'il s'autorise sont pour se laver et aller aux toilettes. Mais, précise-t-il, "en remplissant une attestation dérogatoire" pour justifier son absence.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 12 décembre ?