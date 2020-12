Vacances à l'étranger: tests obligatoires pour aller en Corse pendant les fêtes

Les personnes souhaitant se rendre en Corse durant les fêtes de fin d'année devront avoir fait un test PCR ou antigénique 72 heures avant d'embarquer sur un bateau ou dans un avion vers l'île méditerranéenne, a annoncé samedi le préfet.



L'obtention d'un test négatif au Covid-19 sera une condition requise à compter du 19 décembre et jusqu'au 8 janvier pour pouvoir se rendre en Corse pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans, ont précisé le préfet, Pascal Lelarge, et la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse, Marie-Hélène Lecenne lors d'une conférence de presse à Ajaccio.



Ils ont indiqué avoir mené une "large consultation" avec les acteurs économiques et sanitaires de l'île avant d'arriver à ces mesures.



"Cette obligation va consister à réaliser un test dans les 72 heures avant l'embarquement. Nous considérons que la très grande disponibilité de tests, que ce soit PCR ou antigéniques, ne doit pas poser de difficulté aux visiteurs", a expliqué le préfet.



Si les résultats de ces tests ne seront pas directement demandés par les différentes compagnies aériennes ou maritimes aux passagers, ces derniers devront remplir une attestation sur l'honneur avant d'embarquer certifiant qu'ils ne sont pas positifs au Covid-19 et ne présentent pas de symptômes.



"Les personnes devront avoir sur elles et pouvoir présenter, en cas de contrôle de police, un justificatif du laboratoire ou de la pharmacie prouvant qu'ils ont passé le test", a souligné le préfet. Tout manquement sera verbalisé.



Pour s'assurer de la bonne marche de ce dispositif, des contrôles seront mis en place dans les ports et aéroports insulaires, à l'arrivée et au départ. Le système se veut toutefois plus souple que celui mis en place dans les territoires d'outre-mer où les voyageurs en provenance de France métropolitaine doivent justifier d'un test négatif car il ne pourra pas donner lieu à un refus d'embarquement stricto sensu.

