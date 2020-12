Coronavirus en France: où en est l'évolution de l'épidémie?

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a poursuivi sa tendance élevée, à près de 14.000 selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France (SpF), très loin des 5.000 visés par le gouvernement.



Les statistiques officielles font état de 13.947 contaminations en 24 heures, pour grimper à un total de 2.365.319 cas depuis le début de la pandémie.



Vendredi il y en avait eu 13.406, et jeudi 13.750. Cette statistique quotidienne doit être relativisée, car elle est volatile en fonction du jour de la semaine, mais la moyenne sur les sept derniers jours est aux alentours de 10.400 cas.



Le nombre de patients en réanimation (c'est-à-dire les cas les plus graves) baisse en revanche, à 2.851, soit 23 de moins que vendredi. Cet indicateur, utile pour évaluer la pression sur les services hospitaliers, était encore mercredi supérieur à 3.000.



Ce sont 24.948 patients qui sont hospitalisés à cause du Covid, pratiquement autant que vendredi (24.943).



Santé publique France a fait état de 199 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, qui portent à 57.761 le nombre de morts en France.



Le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au nombre total de tests) est resté stable par rapport à la veille, à 6,3%.



Face à une situation sanitaire moins favorable qu'anticipé, le gouvernement a annoncé jeudi un couvre-feu avancé à 20 heures et des restrictions plus sévères pour les fêtes, pour prendre la suite du confinement imposé fin octobre.

