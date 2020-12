 Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Il y a eu en moyenne 2.197 cas de Covid-19 diagnostiqués par jour en Belgique du 3 au 9 décembre, (+1% par rapport à la période précédente de 7 jours), ressort-il du dernier rapport épidémiologique de Sciensano, publié ce dimanche. Steven Van Gucht, virologue, avait expliqué que "les chiffres corona ont atteint un plateau, malheureusement ce plateau se situe à un niveau trop haut", lors de la conférence de presse de Sciensano tenue ce vendredi 11 décembre.





TAUX REPRODUCTEUR

Entre le 5 et 11 décembre, le taux de reproduction était de 0,939. Le Rt est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain à un moment précis et des caractéristiques biologiques des agents pathogènes (le virus). Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1. Le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction en Belgique est basé sur le nombre d’hospitalisations.

TESTS

Le nombre de tests effectués en moyenne par jour est actuellement de 31.300.

Le taux moyen de positivité s'établit à 8,3% (-0,6%)

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions quotidiennes: en moyenne, 179,6 admissions par jour (-4% par rapport à la période précédente de sept jours)

Sorties d'hôpital: Au cours de la période du 5 décembre au 11 décembre, 1 283 patients ont quitté l’hôpital.

DÉCÈS

En moyenne, chaque jour entre le 3 et le 9 décembre, 91 personnes ont perdu la vie en étant positives au virus (-20,5%)