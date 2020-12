Des fêtes clandestines arrêtées par la police dans la nuit de samedi à dimanche

À Virton, en province de Luxembourg

Une fête clandestine réunissant une cinquantaine de personnes, et dont l'organisation était de facto non-autorisée en raison des mesures pour lutter contre le Covid-19, a été arrêtée par la police dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Mard (Virton), a indiqué le parquet du Luxembourg.



Cette fête se déroulait dans une maison de location en face à la clinique Saint-Mard. Au départ, la présence d'une vingtaine de personnes avait été signalée. La police, finalement autorisée à entrer dans les lieux, y a découvert une cinquantaine de personnes, toutes d'origine française. Les participants ont chacun reçu une amende de 250 euros avec perception immédiate. Le propriétaire des lieux a été entendu et un PV a été dressé contre lui. Le parquet indique qu'il devrait y avoir des suites.

À Eupen, en province de Liège

La zone de police Vesdre-Gueule est intervenue, durant la nuit de samedi à dimanche à Eupen, où elle a interrompu une lockdown party, a-t-elle fait savoir.



La police locale a mis fin, ce dimanche vers 05h00, a une fête clandestine qui se tenait dans un appartement d'Eupen. A l'arrivée des forces de l'ordre le volume de la musique était important, l'alcool coulait à flots et les convives ne portaient pas de masque. L'habitant des lieux s'est montré coopérant avec les policiers et huit procès-verbaux ont été rédigés. Les verbalisés sont âgés entre 19 et 27 ans et sont originaires de la région eupenoise, précise la zone de police. Par ailleurs, quatre autres personnes ont été verbalisées par des agents de la zone pour non-respect du couvre-feu à Eupen, Raeren et La Calamine.

