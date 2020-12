La Russie lance avec succès une fusée Angara de nouvelle génération

(Belga) La Russie a lancé avec succès lundi, près de six ans après le précédent essai, sa fusée de nouvelle génération Angara, la première développée dans le pays depuis la chute de l'Union soviétique.

L'unique lancement d'une fusée lourde Angara remonte à fin décembre 2014 mais depuis, les retards s'étaient accumulés sur ce programme destiné à remplacer les vieillissants lanceurs Proton, dont la technologie remonte aux années 1960. La fusée a décollé lundi comme convenu du cosmodrome militaire de Plessetsk (nord) à 05H50 GMT. "Au moment prévu, 12 minutes 28 secondes après le décollage, le bloc orbital de la fusée Angara A5 (...) s'est séparé du troisième étage", a indiqué dans un communiqué l'agence spatiale Roskosmos, saluant un lancement "réussi". "Elle vole, bon sang! ", a écrit sur Twitter le patron de Roskosmos Dmitri Rogozine, accompagné d'une photo de la fusée sur son pas de tir. Une fusée Angara, dans sa version légère, avait aussi été lancée en juillet 2014. La fusée Angara a été conçue pour remplacer les lançeurs Proton, dont les premières versions datent des années 1960 et qui ont été victimes de plusieurs échecs embarrassants ces dernières années, provoquant une crise dans le secteur spatial russe. Une commission d'enquête avait ensuite découvert des défauts sur la plupart des moteurs produits pour les fusées Proton. L'Angara fait aussi appel à une technologie plus propre, puisqu'elle est propulsée par un mélange de kérosène et d'oxygène liquide, beaucoup moins polluant que les ergols toxiques utilisés pour les lanceurs Proton. Le programme Angara a toutefois pris du retard et le calendrier fixé par les autorités russes au moment du premier essai, en 2014, n'est pas respecté. La fusée ayant décollé lundi aurait initialement dû s'envoler le 3 novembre, date plusieurs fois reportée. (Belga)