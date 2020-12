Vers un confinement strict aux Pays-Bas? Le gouvernement a l'intention de DURCIR ses mesures

Les Pays-Bas doivent annoncer lundi un durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19, dont une éventuelle fermeture des commerces non essentiels, des théâtres, des musées et des parcs d'attrations, selon les médias locaux.



Le Premier ministre Mark Rutte doit s'adresser à la nation lundi à 19H00 (18H00 GMT) depuis le Torentje, son bureau du siège du gouvernement à La Haye, alors que le nombre de contaminations est en forte augmentation et que le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000.



L'endroit choisi pour le discours de lundi soir a son importance, le bureau du Premier ministre servant habituellement de décor aux annonces les plus solenelles. Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des mesures ont été décrétées depuis une simple salle de conférence de presse.



Mark Rutte a également reporté une rencontre prévue lundi avec son homologue belge Alexander De Croo, "en raison de récents développements autour du Covid-19." Les chefs des groupes parlementaires à la chambre basse du Parlement sont invités lundi à 12H00 au siège du Premier ministre.

Tout porte à croire que les commerces non essentiels vont devoir rester fermés

Le durcissement attendu des mesures sanitaires fait suite à une réunion de crise du gouvernement dimanche qui avait pour objectif de discuter des récents chiffres de l'épidémie du nouveau coronavirus aux Pays-Bas, alors que 10.000 nouvelles contaminations ont été signalées le même jour.



"On ne sait pas encore à quoi ressembleront les mesures plus strictes, mais tout porte à croire que les commerces non essentiels vont devoir rester fermés pendant un moment", a rapporté lundi la télévision publique NOS. "Cela vaut aussi pour les lieux de rassemblements comme les musées, théâtres et parcs d'attraction", a ajouté la NOS.



Le durcissement des mesures aux Pays-Bas coïncide avec l'annonce en Allemagne voisine d'un confinement partiel à partir de mercredi, incluant la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.