Cette infirmière new-yorkaise est la première vaccinée contre le covid-19 aux Etats-Unis: "Je me sens très bien"

Une infirmière new-yorkaise est devenue lundi la première personne à se faire vacciner contre le Covid-19 aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le coronavirus.



"Premier vaccin administré. Félicitations aux Etats-Unis, félicitations au MONDE!", a tweeté le président Donald Trump dans les minutes qui ont suivi la vaccination, peu avant 09H30 (15H30, heure belge).



L'infirmière spécialiste des soins intensifs, Sandra Lindsay, a été vaccinée devant les caméras au Long Island Jewish Medical Center, grand hôpital du quartier de Queens.



Assistant en duplex à sa vaccination, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l'a félicitée.



"J'espère que cela vous donnera, à vous et aux soignants qui travaillent là-dessus tous les jours, un sentiment de sécurité et une compétence renforcée", a-t-il déclaré.



Elle s'est montrée souriante, affirmant après avoir été piquée au bras: "Je me sens très bien. Je n'ai senti aucune différence avec les autres vaccins".



Cette injection marque le début d'une campagne de vaccination massive à travers le pays où l'épidémie fait rage, avec des décès quotidiens souvent proches des 2.500 morts et plus de 16 millions de cas recensés.



"Il faudra des mois avant que le vaccin atteigne une masse critique", a souligné le gouverneur. "Donc c'est la lumière au bout du tunnel, mais le tunnel est long", a-t-il ajouté, appelant les Américains à continuer de respecter les consignes sanitaires pendant la saison des fêtes.