Pairi Daiza obligé d'annuler tous les séjours prévus pendant les fêtes alors que tout était prêt: "Cette fermeture laisse un goût amer"

Incompréhension pour les équipes de Pairi Daiza et les vacanciers qui avaient réservé un séjour dans le parc animalier pendant les fêtes de fin d'année. Tout était prêt pour les accueillir mais en raison d'un avis du Centre de Crise National, la décision de reporter tous les séjours du 15 décembre au 3 janvier a été prise.

"Je suis dégoûtée. Notre séjour, avait pourtant été bien confirmé. Nous devions y passer le réveillon de Noël en famille, à 3, avec notre fille de 10 ans", nous écrit l'une des Belges qui avait réservé son séjour pour passer des fêtes inoubliables.

C'est sur la page Facebook de Pairi Daiza et dans un communiqué de presse que la mauvaise nouvelle est annoncée par Éric Domb, le fondateur du parc.

Il fait part d'une "décision difficile" étant donné qu'au 1er décembre, le feu vert avait été donné par les autorités locales pour organiser ces séjours. Des règles strictes avaient été établies telles que l'accès au parc de 70 hectares réservé exclusivement aux résidents, la fermeture des restaurants et des espaces intérieurs, ainsi que des mesures d'hygiène renforcées.

Une "autorisation dictée par le bon sens et conforme à l’esprit des dispositions légales applicables dans l’ensemble du pays", peut-on lire dans e communiqué.

Les équipes de Pairi Daiza avaient redouble´ d’efforts pour habiller hôtels et jardins aux couleurs de Noël et préparer l’accueil de leurs résidents dans les conditions sanitaires les plus sûres

Mais l'avis émis le lundi 14 décembre par le Centre de Crise interdit l'accès au parc. Raison pour laquelle Pairi Daiza a décidé de reporter les séjours.

"Cette fermeture laisse un goût amer aux équipes de Pairi Daiza qui avaient redoublé d’efforts pour habiller hôtels et jardins aux couleurs de Noël et préparer l’accueil de leurs résidents dans les conditions sanitaires les plus sûres. Cette fermeture, aussi et surtout, est incompréhensible", écrit Éric Domb.

Des visiteurs déçus

Un sentiment partagé par la Bruxelloise qui nous a écrit et qui voit son séjour annulé. "Les hôtels peuvent ouvrir mais pas d'accès au parc ! Alors que c'est la pleine nature. Par contre, les piscines, les musées, les bibliothèques… peuvent accueillir du public. Faudra m'expliquer", s'énerve-t-elle.

"C'est vraiment incroyable cette décision brutale et idiote. Nous sommes très déçus car notre séjour avait déjà été reporté en mai. On pensait profiter de la féerie de Noël grâce à vous. Nous vous témoignons tout notre soutien et nous serons là à la réouverture", écrit une autre personne déçue sur Facebook.

Pour la direction de Pairi Daiza, le calcul est vite fait : même avec des hôtels en capacité d'accueil maximale, cela laisse 120 mètre carré par personne d'espace disponible sur les chemins du parc.

Le communiqué se poursuit en demandant en quoi ces circonstances sont moins sûres que d'autres lieux très fréquentés en Belgique comme la grand Place, une digue de mer ou une rue commerçante.

Pairi Daiza dit soutenir les mesures pour endiguer le virus mais : "il est cependant élémentaire que les décisions bridant les libertés essentielles de chacun soient prises de manière rationnelle et proportionnée", peut-on lire.

Les personnes qui avaient programmé un séjour dans les hôtels de Pairi Daiza entre le 15 décembre et le 3 janvier voient donc leur séjour reporté à l'année prochaine.