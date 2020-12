"Pour la première fois en 40 ans, on ne va pas joindre les deux bouts": la situation est critique pour la ferme équestre de Louvain-la-Neuve

Les temps sont durs pour la ferme équestre de Louvain-la-Neuve. En cause, les règles sanitaires qui découragent les visiteurs en nombre. Résultat: l'asbl accumule les perte, l'avenir du site est menacé.

"Si on compte l'ensemble des frais fixes, on est facilement à 15 000 voire 20 000 euros par mois... C'est énorme!", détaille Patrick Juimot, directeur de la ferme, qui ne cache pas son inquiétude face à cette situation inédite.

Les activités de la ferme équestre sont quasiment à l’arrêt. D'habitude très vivant, le centre accueille des écoliers, propose des stages et organise même des séances d'hippothérapie!

Mais depuis le premier confinement, l'asbl peine à joindre les deux bouts. Sans rentrées financières, c’est toute la ferme équestre qui est menacée.

"En temps habituel, grâce au travail de toute une équipe et aux personnes qui participent aux activités, on est tout à fait en équilibre depuis 40 ans. Mais là, pour la première fois, on ne va pas joindre les deux bouts", s'inquiète Patrick.

Ce manque d'entrées d'argent pose problème pour le bien être des animaux qui doivent être soignés et nourris. Mais aussi pour les bâtiments, qui doivent être entretenus pour leur sécurité. C'est pourquoi l'asbl a décidé de lancer un appel aux dons.



La situation devient plus que critique pour la vingtaine de chevaux, le cheptel d’animaux de ferme, et la quinzaine de personnes qui y travaillent.