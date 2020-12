Un "trésor inestimable" de 27.400 pièces archéologiques saisi chez un pilleur d'art grâce à une collaboration des autorités belges et françaises (photos)

Les douanes françaises viennent de réaliser ce qui s'apparente à l'une des plus importantes saisies d'objets archéologiques de l'Histoire. Amassé pendant des années par un pilleur d'art, le butin est d'une "valeur inestimable", rapporte l'Agence France Presse.

27.400 objets archéologiques viennent d'être saisis chez un pilleur français dans la région du Grand Est, à Metz. C'est grâce à une enquête, menée pendant plus d'un an par une équipe de douaniers français, en coopération avec les autorités belges et les services du ministère de la culture (DRAC), que cette saisie record a été effectuée.

Le butin d'une "valeur inestimable" comportait des objets d'une qualité exceptionnelle datant de diverses époques, dont un rarissime dodécaèdre romain, ce mystérieux objet à 12 faces, dont il n'existe que quelques exemplaires dans le monde.

Image du rare dodécaèdre romain © BELGA IMAGES

Comment le pilleur a-t-il pu opérer dans l'ombre pendant tout ce temps?

Muni de détecteurs de métaux et d'une très solide culture scientifique archéologique, le pilleur s'est servi directement sur des sites référencés dans l'Est de la France mais aussi en Belgique. Et ce pendant plusieurs années! Jusqu'à amasser cette collection totalement inédite d'objets archéologiques, à des fins personnelles et mercantiles.



Le butin inestimable qu'avait amassé le pilleur d'art français © BELGA IMAGES

Ce Français originaire de la région Grand Est avait commencé à éveiller les soupçons des autorités dès l'année dernière lorsqu'il avait tenté de vendre une partie du butin... en Belgique. Il avait déclaré avoir trouvé de manière totalement fortuite plus de 14.000 pièces de monnaies romaines, sur un terrain qu'il avait acquis en Belgique.

Pièces de monnaies romaines saisies © BELGA IMAGES

Des experts belges avaient rapidement été mandatés mais avaient des doutes quant à l'authenticité de cette découverte. Ils avaient alors saisi la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) française, en charge de la lutte contre les trafics de biens culturels.

La DNRED avait alors établi que "le trésor monétaire à l'origine de leurs soupçons est bien issu de divers pillages en France".



© BELGA IMAGES

Les pilleurs "effacent des pans entiers de notre histoire"

Au terme de cette enquête administrative, le dossier doit être prochainement transmis à la justice française. Le pilleur lorrain encourt, outre une amende douanière colossale, une peine d'emprisonnement.

Cette saisie est "un message clair adressé à ceux qui, pour le profit et le plaisir égoïste de quelques uns, nous privent de notre patrimoine commun et effacent des pans entiers de notre histoire", a réagi dans un communiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, évoquant "un trésor inestimable".