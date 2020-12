Dès le 1er janvier, il sera bien plus facile de se débarrasser de son vieux matelas: voici pourquoi

La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les matelas entrera en vigueur le 1er janvier prochain. A partir de cette date, les consommateurs devront s'acquitter d'une contribution environnementale à l'achat d'un nouveau matelas mais pourront rapporter gratuitement les anciens au recyparc, indiquent mercredi Comeos, Fedustria et Navem dans un communiqué commun.



La contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas, "sert à couvrir les coûts de collecte, de traitement et de démantèlement des matelas usagés", expliquent la fédération du commerce Comeos, celle de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement Fedustria et l'Association nationale des négociants de meubles Navem.

La contribution permet également de "financer la recherche et le développement en matière d'écoconception de nouveaux matelas". L'introduction d'une REP pour les matelas "signifie que tout producteur et importateur de matelas doit assumer le flux de déchets généré par la vente de matelas en Belgique. Ils doivent prendre en charge les frais de collecte et de traitement et atteindre les objectifs définis légalement en matière de collecte et recyclage", soulignent les fédérations sectorielles dans leur communiqué. Avec des fabricants de matelas, elles ont créé un organisme de gestion, baptisé Valumat.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre