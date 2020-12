Ils conseillaient bénévolement le gouvernement fédéral depuis le mois de mars: les experts coronavirus seront désormais rémunérés

Selon une information de nos confrères de La Dernière Heure, les experts qui conseillent le gouvernement au sujet du coronavirus, le feront désormais de façon rémunérée. En effet, depuis le début de la crise du coronavirus, ils et elles le faisaient de façon bénévole. Tant au sein de la cellule d'évaluation fédérale, la CELEVAL, que du GEES, le Groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie (devenu entretemps le GEMS, Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19, ndlr).





Un investissement qui avait de lourdes conséquences sur la vie des experts

Dans bon nombre de cas, cet engagement sans faille empiétait sur les professions respectives des experts. On se souvient d'ailleurs des explications données par l'expert Marius Gilbert pour justifier son retrait de sa fonction de conseiller le 23 septembre dernier: il n'était notamment plus à même d'assurer son métier premier, à savoir professeur à l'université, et estimait qu'il ne pouvait continuer à faillir à son rôle d'encadrer correctement les doctorants et de donner cours aux étudiants.





Un montant aligné sur celui d'autres experts

D'après le quotidien La Dernière Heure, les 24 experts du GEMS (dont Yves Van Laethem, Erika Vlieghe, etc.) toucheront environ "50 euros par heure de réunion officielle", un montant "aligné sur le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)". Une disposition légale serait en cours de préparation, a indiqué Pedro Facon, commissaire du gouvernement en charge de la crise du coronavirus, à nos confrères de la DH.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre