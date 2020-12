La justice américaine va relancer les poursuites pour l'attentat de Lockerbie

(Belga) Le ministère américain de la Justice doit prochainement inculper un Libyen soupçonné d'avoir participé à l'attentat de Lockerbie en Écosse qui avait fait 270 morts en 1988, ont indiqué mercredi des médias américains.

Abou Agila Mohammad Massoud est actuellement détenu en Libye, selon le Wall Street Journal, et les Etats-Unis tentent d'obtenir son extradition pour le juger. Pour le New York Times en revanche, sa localisation précise est inconnue. Membre des services de renseignement de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, il est soupçonné d'avoir assemblé la bombe qui a explosé à bord du Boeing 747 de la compagnie américaine Pan Am au-dessus de la petite ville écossaise de Lockerbie, il y a presque 32 ans, le 21 décembre 1988. L'attentat avait tué les 259 passagers et membres d'équipage, dont 190 ressortissants américains, et 11 personnes au sol. En 1991, les justices américaine et écossaise avaient annoncé l'inculpation de deux agents de renseignement libyens, Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi et Amine Khalifa Fhimah, pour leur participation à l'attentat. Les deux hommes avaient été jugés en 2000 par un tribunal spécial écossais établi en terrain neutre aux Pays-Bas. L'année suivante, Fhimah avait été acquitté et Megrahi, reconnu coupable de meurtre, condamné à la prison à vie avant de voir sa peine être commuée en 27 de prison minimum. Il avait été libéré en 2009 pour raisons médicales et est mort trois ans plus tard dans son pays. Le régime de Mouammar Kadhafi avait reconnu officiellement sa responsabilité dans l'attentat de Lockerbie en 2003 et payé 2,7 milliards de dollars de dédommagement aux familles des victimes. Après la chute de Kadhafi en 2011, des enquêteurs américains et écossais s'étaient rendus en Libye pour explorer de nouvelles pistes et éventuellement identifier de nouveaux suspects. Les médias britanniques avaient alors évoqué le nom de Massoud et celui d'Abdallah Senoussi, ex-chef des services de renseignement libyen. (Belga)