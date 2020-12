Handball: le PSG renverse Montpellier et poursuit son sans-faute

Les handballeurs parisiens ont poursuivi leur sans-faute en tête du Championnat de France en infligeant à Montpellier sa première défaite de la saison (36-32), mercredi soir pour le compte de la 13e journée de Starligue.

Dans un classement marqué par de nombreux reports dus à la pandémie, Paris (12 matches joués), seule équipe encore invaincue, compte sept points d'avance sur le promu Limoges (13 matches), huit sur Montpellier (10 matches) et Aix (9 matches) vainqueur (31-29) mercredi de Nantes (5e, 13 pts).

Dans un Bougnol vide, les joueurs de Patrice Canayer ont fait la course en tête lors d'une première période ultra-rythmée où défenses et gardiens de but ont brillé par leur absence. Jamais le Paris SG n'avait encaissé 19 buts avant la mi-temps cette saison, et jamais il n'était rentré au vestiaire mené.

Montpellier a payé cher dans le dernier quart d'heure son manque d'attention, marqué par une double infériorité numérique et dix minutes sans marquer le moindre but.

"On a été trop tendres en début de match (...) mais en deuxième période c'était plus costaud, c'est là qu'on a fait la différence. C'est une grande fierté de gagner ici", a réagi au micro de beIN Sport l'arrière du PSG, Nedim Remili, auteur de sept buts.

Paris recevra Dunkerque samedi avant de prendre la direction de Cologne pour disputer le Final Four de l'édition 2019/2020 de Ligue des champions (28 et 29 décembre).

Dans l'autre choc de haut de tableau de la soirée, Aix a poursuivi sa belle série, à la maison, avec une huitième victoire consécutive, face à Nantes (31-29), après une rencontre maîtrisée de bout en bout.

Pour ses retrouvailles avec le "H", qu'il a entraîné pendant 10 ans (2009-2019), Thierry Anti a de nouveau pu s'appuyer sur la bonne coordination de la défense avec Wesley Pardin, redoutable d'efficacité avec 15 arrêts à 34%, et l'arrière gauche Baptiste Bonnefond (5 buts), auteur d'un match impeccable jusqu'à son exclusion définitive (28-24, 54e), après une sortie irrégulière sur Alexandre Cavalcanti.

Avec cette troisième défaite toutes compétitions confondues, trois jours après leur échec en Starligue contre Paris (26-24), les hommes d'Alberto Entrerrios perdent un peu plus de terrain dans la course au titre.

Dans la troisième rencontre programmée mercredi, Saint-Raphaël s'est imposé face à Toulouse (30-29) in extremis grâce à un but de Johannes Marescot.