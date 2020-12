Le bitcoin dépasse les 21.000 dollars pour la première fois

(Belga) Le prix du bitcoin a dépassé pour la première fois le seuil des 21.000 dollars mercredi. Durant la soirée, la cryptomonnaie valait un peu moins de 21.340 dollars sur la plateforme de négociation Bitstamp, ayant déjà franchi plus tôt dans la journée la barre des 20.000 dollars. Le précédent record remontait à 19.700 dollars, établi en novembre.

Le bitcoin a vu sa valeur augmenter durant la pandémie et a bénéficié de l'intérêt pour les monnaies numériques, qui semble avoir repris ces derniers mois après une accalmie prolongée. D'autres raisons de cette augmentation de la valeur sont une relative rareté et le projet de Paypal de permettre aux clients de payer avec des cryptomonnaies. Plus généralement, l'intérêt des investisseurs professionnels, d'abord méfiants, semble avoir augmenté, après celui, initialement, d'investisseurs privés disposant de fonds plus modestes. Le bitcoin profite d'un appétit des marchés pour le risque qui a fait quasi tripler sa valeur en un an. Il propose en outre une alternative plus moderne que l'or au dollar, qui évolue actuellement à des niveaux très bas en raison des mesures d'assouplissement monétaire des banques centrales, prises pour relancer l'économie face à la crise du Covid-19. (Belga)