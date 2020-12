Belges, Néerlandais et Allemands appellent à ne pas franchir les frontières

(Belga) Le Premier ministre belge Alexander De Croo, son homologue néerlandais Mark Rutte et le ministre-président du land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, ont appelé jeudi leurs citoyens à traverser le moins possible la frontière dans les semaines à venir. "C'est le seul moyen de vaincre le virus", affirme M. De Croo dans une vidéo commune postée sur les réseaux sociaux.

Dans ce petit film, Alexander De Croo, Mark Rutte et Armin Laschet soulignent que la Belgique, les Pays-Bas et la Rhénanie du Nord-Westphalie sont des voisins amis et que leurs citoyens aiment se rendre visite en temps normal. Mais "en ces temps difficiles, nous devons faire preuve de solidarité ensemble. Hélas, cela signifie pour le moment rester dans notre propre pays, suivre les règles et traverser la frontière uniquement pour les déplacements essentiels. Pas pour le plaisir, pas pour faire du shopping avec des amis ou en famille. C'est le seul moyen de vaincre le virus", déclare ainsi M. De Croo. "Au mieux nous suivons les règles, plus vite nous nous reverrons." Bien que le nombre d'infections au Covid-19 soit à nouveau en hausse, les frontières entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ne sont pas fermées. La Belgique, qui a fermé ses frontières lors de la première vague au printemps dernier, prépare une campagne de distribution de flyers dans les zones frontalières. La police belge vérifiera également de manière plus approfondie le respect de l'obligation de remplir un formulaire au retour de l'étranger. (Belga)