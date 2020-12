Brexit : le Parlement européen considère ce dimanche à minuit comme une échéance

(Belga) Le Parlement européen a affirmé jeudi être prêt à organiser une session plénière extraordinaire vers la fin du mois de décembre, au cas où un accord post-Brexit serait conclu d'ici dimanche à minuit, afin de lui permettre de débattre du résultat des négociations et d'envisager de donner son accord.

Il fixe ainsi une échéance pour parfaire le processus parlementaire avant le 31 décembre, fin de la période de transition qui maintient toujours le Royaume-Uni dans l'union douanière et le marché intérieur. Sans approbation du Parlement européen cette année, d'aucuns font valoir qu'un éventuel texte pourrait entrer en application provisoire le 1er janvier, mais cette décision ne dépendrait que des Etats membres. Il serait alors examiné en début d'année prochaine par les eurodéputés. Certains élus ne veulent pas en entendre parler, comme le président de la commission du Commerce du Parlement européen, l'Allemand Bernd Lange, pour qui cette option signifierait de facto un "no deal". Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, a estimé quant à lui lors d'une rencontre jeudi avec des eurodéputés qu'il était "difficile mais possible de parvenir à un accord" post-Brexit avec le Royaume-Uni d'ici vendredi, selon des propos rapportés par plusieurs participants. Il a fait état d'avancées dans les négociations, mais souligné d'importantes divergences persistantes sur le sujet de la pêche, particulièrement sensible pour quelques Etats membres, France et Pays-Bas en tête, selon l'une de ces sources.