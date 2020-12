Euro-2020 de hand: une médaille "peut nous donner du baume au coeur", estime Pauline Coatanéa

Une médaille "peut aussi nous donner du baume au cœur, avec cette année qui a été difficile", explique Pauline Coatanéa, ailière droite de l'équipe de France de handball qui affronte la Croatie en demi-finale de l'Euro-2020 à Herning (Danemark), vendredi.

Q: Quel bilan tirez-vous avant d'affronter la Croatie pour une place en finale de l'Euro-2020?

R: "C'est déjà une récompense d'atteindre ce dernier carré. C'est notre force de caractère qui me rend fière, le fait d'avoir cherché chaque victoire, ça a fait monter le groupe en puissance. Là, on sent que l'on a envie de plus. C'est vraiment bien de savoir que l'on a encore des ressources, que l'on peut progresser dans plusieurs secteurs. Chaque joueuse apporte par petites touches sur chaque match. Ça montre que tout le monde est impliqué et que l'on utilise tout le groupe. C'est hyper important pour aller jusqu'au bout."

Q: Quelle est la force de cette équipe, qui a gardé son calme dans chaque match serré?

R: "On travaille énormément à la vidéo, on met des tactiques en place. Et quand on est en difficulté sur le terrain, on cherche des solutions. On sent que les relations sont de plus en plus fortes entre nous. Ça nous donne une certaine sérénité qui nous permet d'aborder ce dernier carré de la bonne façon, dans le sens où l'on a des certitudes. On a les armes pour livrer une bataille de 60 minutes."

Q: Vous donnez l'impression de maîtriser votre sujet, sans vous préoccuper des adversaires...

R: "Il y a tellement de travail dans nos journées, ça passe super vite. On met toutes les chances de notre côté pour que le groupe vive bien, qu'il se sente bien sur le terrain ou en dehors. On commence vraiment à être récompensées. Maintenant, ce sont les meilleurs moments à vivre qui arrive, une demi-finale et peut-être plus. C'est un week-end au cours duquel on doit être récompensées de tout le travail réalisé depuis plus de trois semaines."

Q: Vous n'avez donc pas eu trop de temps à tuer, malgré les conditions imposées, dont l'interdiction de sortir de l'hôtel, pour tenir la bulle sanitaire?

R: "Finalement, il n'y a eu que les trois jours entre la Russie et la Suède, où on a eu un peu plus de temps pour repenser aux choses qui nous manquent, nos proches, la famille. Mais le fait que l'on partage tout ça entre nous, ça nous a donné de la force. On se dit que c'est la dernière ligne droite. Si derrière, on a une belle médaille, ce sera la récompense. Et ça peut aussi nous donner du baume au cœur, avec cette année qui a été difficile pour nous, avec la pandémie de Covid-19 qui nous empêche de finir le championnat, qui décale les Jeux olympiques. Avoir une médaille à la fin de cette année, ce serait vraiment super pour la terminer. On a toutes envie de ramener quelque chose à la maison."

Propos recueillis par Thomas BACH par téléphone