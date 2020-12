Décès de l'acteur de Star Wars Jeremy Bulloch à l'âge de 75 ans

(Belga) L'acteur britannique Jeremy Bulloch, connu pour son rôle dans les films Star Wars, est décédé jeudi à l'âge de 75 ans, peut-on lire sur sa page internet. Il est mort de problèmes de santé et souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

Le Britannique a joué dans plus de 100 films et séries au cours de sa carrière. Le rôle de Boba Fett dans les films Star Wars "L'Empire contre-attaque" et "Le retour du Jedi" l'a rendu célèbre. Il était également connu pour ses rôles dans les films de James Bond "L'Espion qui m'aimait" et "Octopussy" et ses multiples apparitions dans la série "Dr Who". En 2013, il avait évoqué un possible retour dans Star Wars. "Ce qui est amusant, c'est... que si je porte un casque, personne ne sait quel âge j'ai", avait-il lancé. L'acteur laisse derrière lui sa femme Maureen, trois fils et dix petits-enfants. (Belga)