Noël: tous les enfants d'une école de Flémalle ont préparé des "sacs cadeaux" pour les résidents d'une maison de repos (vidéo)

Pour redonner un peu de magie à Noël en ces temps particuliers, cette école de la province de Liège a eu une belle initiative qui saura réchauffer les coeurs de petits et grands!

L'école Saint-Joseph à Flémalle, dans la province de Liège, a décidé de mettre en place un projet pour réchauffer les coeurs des résidents d'une maison de repos.

Les enseignants ont eu l'idée de faire participer leurs élèves à diverses activités comme la création d'une carte, dessins et autres petites attentions en tout genre, pour les distribuer aux résidents d'une maison de repos située juste en face de l'école.

"On a l'habitude de collaborer avec la maison de repos. Souvent on y organisait des activités jeux de société avec les enfants pour les périodes de fêtes comme Noël ou l'épiphanie", explique Aurélie Maréchal, enseignante des 3e maternelle de l'école. "Mais vu la situation actuelle, ce n'était pas possible. On a alors décidé de fabriquer un sac pour chaque résident avec des petits cadeaux à l'intérieur."

Jeux, cartes de voeux, pots de crème hydratante, biscuits, guirlandes... les sacs cadeaux sont bien variés! Et presque tout a été créé par les élèves, avec l'aide de leurs enseignants.

Des sacs cadeaux aux biscuits en passant par les cartes de voeux, les enfants ont su être très créatifs!

En plus de réchauffer les coeurs des personnes âgées dans le home, cette initiative a aussi permis de sensibiliser les enfants aux difficultés liées au covid-19.

Depuis le début de la pandémie, les résidents des maisons de repos ne peuvent recevoir la visite que d'une seule personne. Même si depuis lundi, ils peuvent recevoir deux personnes différentes, à condition que ces-derniers soient les mêmes durant deux semaines, les résidents se sentent seuls. "On s'est rendu compte que beaucoup de personnes âgées étaient seules et ne recevaient aucune visite... On a voulu les aider un peu", continue l'enseignante.

Entre peur de contracter le virus et solitude, les pensionnaires avaient bien besoin d'une attention comme celle-là!

Petits et grands ont mis la main à la pâte pour redonner le sourire aux résidents de cette maison de repos. Les élèves de la première maternelle à la sixième primaire étaient mobilisés pour faire partie du projet!

Si on devine la joie et l'émotion que ressentiront les résidents en recevant ces douces attentions, le sourire des élèves, lui, est déjà bien présent!