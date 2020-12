Trump assure que le vaccin de Moderna a été approuvé, avant l'annonce du régulateur

(Belga) Donald Trump a assuré vendredi matin sur Twitter que le vaccin contre le Covid-19 de Moderna avait été "approuvé de manière écrasante", avant même que les autorités sanitaires ne confirment avoir accordé leur autorisation en urgence au remède.

"Le vaccin de Moderna approuvé de manière écrasante. La distribution va commencer immédiatement", a tweeté le président américain, qui a écrit ceci alors que l'Agence américaine des médicaments (FDA) n'a pas encore annoncé son feu vert. La décision de la FDA est attendue vendredi, après la recommandation par un comité d'experts la veille d'autoriser ce vaccin, une semaine après celui de Pfizer. Le vice-président Mike Pence, qui recevait quelques minutes après l'annonce de Donald Trump une injection du vaccin de Pfizer, a affirmé que l'autorisation formelle du vaccin de Moderna était encore attendue: "Nous avons un, et peut-être dans quelques heures, deux vaccins sûrs et efficaces contre le coronavirus". "Lorsqu'il sera approuvé, ce que nous attendons plus tard aujourd'hui, nous serons en position d'envoyer des vaccins partout dans le pays le semaine prochaine", a-t-il ajouté. Le vaccin de Moderna a été jugé sûr et efficace par la FDA, dans une synthèse des données publiées plus tôt cette semaine, ne laissant quasiment aucun doute sur sa future autorisation. L'analyse publiée avait confirmé une efficacité moyenne de 94,1%. Le gouvernement américain a pré-acheté 200 millions de doses du vaccin de Moderna (100 millions à Pfizer). (Belga)