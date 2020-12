Le port de Zeebrugge met en place une voie Brexit pour éviter les bouchons

(Belga) Le port de Zeebrugge va mettre en place une voie spéciale Brexit pour éviter les embouteillages dans le port, indique le collège des bourgmestre et échevins de Bruges vendredi. Cette voie spéciale permettra aux camions de quitter le terminal en douceur avec les documents douaniers nécessaires.

Quelle que soit la forme que le Brexit prendra au 1er janvier, les entreprises devront tenir compte, entre autres, des formalités douanières et des contrôles. Un permis a été accordé vendredi pour construire une voie de passage au terminal CRO. Cette bande doit détourner le trafic sans documents douaniers appropriés afin que le trafic entrant sur le site puisse continuer et que l'Isabellalaan soit dégagée. La circulation peut ensuite être dirigée vers le rond-point de la Minervaplein et aller par l'A11 en direction des parkings de triage. Le trafic destiné à l'inspection douanière peut ensuite être dirigé via Isabellalaan. (Belga)