Le personnel de l'unité Covid d'un hôpital à Charleroi est à bout: "On est épuisés, on n'a plus de réserves là", confie une infirmière les larmes aux yeux

Une équipe de RTL INFO s'est rendue dans le service des soins intensifs de l'hôpital Marie Curie à Charleroi. Si les mesures peuvent paraître strictes pour les citoyens, pour les urgentistes, elles sont indispensables. S' ils ont tenu bon lors de la première vague, ils sont aujourd'hui à bout et ne pourront pas faire face à une troisième vague.

C’est un lieu coupé du monde, à l’intérieur duquel se joue depuis plusieurs mois un véritable combat contre le virus. Des patients souvent intubés sont plongés dans des comas de plusieurs semaines à l’issue desquels il faut se battre pour réapprendre d’infimes petits mouvements.

"On essaie de remonter un peu la main comme ça", encourage une infirmière à côté du lit d’une patiente. "C’est vraiment une épreuve. Bouger quelques centimètres, c’est déjà un combat", explique-t-elle.

"J’ai de la peine pour sa famille"

Dans ce service, il y a actuellement sept patients traités et pour certains d’entre eux un pronostic vital est engagé. Par centaines, ils se sont succédé ici depuis le mois de mars. Mais, pour le personnel soignant, c’est impossible de s’y habituer. "J’ai de la peine. J’ai de la peine pour sa famille même si je n’ai pas eu l’occasion de connaître madame, de discuter avec elle avant. Mais je me dis qu’elle pourrait être quelqu’un de ma famille, donc j’essaie toujours de m’occuper de patients comme si c’était ma grand-mère ou mon père ou ma mère", confie Sabrina, une infirmière vêtue d’une combinaison de protection, d’un masque et de lunettes.

On a eu énormément de patients, beaucoup de décès. On fait beaucoup de cauchemars

Une proximité et une bienveillance pour les patients qui ne peuvent empêcher une terrible réalité lorsque certaines questions sont posées. "Je ne vais pas bien du tout. On est tous comme ça dans l’équipe. Il n’y a personne qui vous dira que ça va. On a eu énormément de patients, beaucoup de décès. On fait beaucoup de cauchemars. On en parle entre collègues. On ne dort pas bien, on a du mal à récupérer. Quand on est en congé, ce n’est pas vraiment des congés. Sincèrement, pourtant je suis jeune, mais on a mal partout en fait", confie-t-elle.

Pour Sabrina, les derniers mois ont chamboulé presque toute une vie. "Je songe à reprendre des études, à faire autre chose parce que ce qu’on a vécu, je ne pense pas que j’arriverai à continuer", pense-t-elle.

"Une troisième vague, cela va les achever"

A quelques chambres de là se trouve Gérard, un patient miraculé, sauvé du Covid. Ses pensées vont pour celles qui lui ont permis de ne pas tomber. "Ils ne comptent pas leurs heures, ils sont sur les rotules. Et ce que l’on craint c’est la troisième vague. Ce serait le pire. Cela va les achever. Et si elles tombent, nous, on est foutus", craint Gérard.

Malheureusement, dans d’autres chambres du service, il y a des situations plus complexes. Des patients luttent simplement pour respirer. "On est épuisés mais on tient bon. On est arrivés à un stade aussi où on se demande pourquoi on tient bon. On n’a plus de réserves là", témoigne une infirmière, le souffle coupé et les larmes aux yeux.