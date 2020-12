Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Entre le 9 et le 15 décembre, il y a eu en moyenne 2.519 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 15% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées samedi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi, 9% jeudi et 2% vendredi.

La hausse actuelle du nombre de nouveaux cas est la plus prononcée est dans la province d'Anvers. Ce sont les tranches d'âge de 20, 40 et 50 ans qui sont les plus touchées. On note une hausse parmi les enfants mais dans l'absolu, il est très important de savoir que les enfants restent beaucoup moins touchés que les autres tranches d'âge. Dans les maisons de repos, un peu moins d'un tiers d'entre elles présentent au moins un cas positif dans le pays.

TAUX DE REPRODUCTION Rt

La donnée du taux de taux de reproduction n'est pas encore connue. À noter que ce vendredi, il était égal à 1. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Plus de 35.100 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours (+15%), avec un taux de positivité de 8,2%.

HOSPITALISATIONS

Entre le 11 et le 18 décembre, les hospitalisations sont restées relativement stables, avec 185 admissions en moyenne par jour (+1%) . Vendredi, il y avait 2.618 (-2%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 546 (-3%) aux soins intensifs.

DÉCÈS

Le nombre de décès par jour a reculé de 3,5% pour s'établir à 93 en moyenne entre le 9 et le 15 décembre.