La famille royale belge dévoile sa carte de vœux

La famille royale belge a posté une nouvelle photo de famille accompagnée d’un bref message adressé à tous les Belges.

"A la veille de cette période de Noël très particulière, nous vous souhaitons à toutes et à tous un Joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle année."

On y retrouve le Roi, la Reine et leurs quatre enfants : Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel.

