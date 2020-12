Les Etats-Unis vont fermer leurs consulats en Russie

(Belga) L'administration Trump prévoit de fermer les deux consulats des Etats-Unis en Russie, affirme CNN, alors que le président élu Joe Biden se prépare à la transition sur fond de tensions avec Moscou soupçonnée d'être à l'origine d'une cyberattaque.

Le département d'Etat va fermer le consulat à Vladivostok, en Extrême Orient russe, et suspendre les activités de celui d'Ekaterinbourg, a rapporté vendredi la chaîne, citant une lettre adressée par le département d'Etat au Congrès le 10 décembre. Cette décision a été prise "en réponse aux problèmes permanents de personnel de la mission américaine en Russie à la suite du plafonnement imposé par la Russie en 2017 à la mission américaine et de l'impasse qui en résulte avec la Russie concernant les visas diplomatiques", a déclaré CNN. Dix diplomates américains affectés aux consulats seront transférés à l'ambassade américaine à Moscou tandis que 33 employés locaux vont perdre leur emploi, selon la chaîne. "Aucune action n'est prévue concernant les consulats russes aux Etats-Unis", selon cette lettre citée par CNN. L'ambassade à Moscou restera alors l'unique représentation diplomatique des Etats-Unis en Russie. La Russie avait fermé le consulat des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg en mars 2018, après des mesures identiques prises par Washington dans le cadre de l'affaire de l'ex-espion russe Sergueï Skripal empoisonné au Royaume-Uni. Les Etats-Unis ont accusé vendredi la Russie d'être très probablement derrière la gigantesque cyberattaque qui les a frappés. Cette opération pourrait, selon des experts en sécurité, permettre aux attaquants d'accéder à des systèmes informatiques cruciaux et des réseaux électriques. Le directeur exécutif de l'équipe de transition de Joe Biden Yohannes Abraham a affirmé que l'attaque était source de "grande inquiétude", et que sous l'administration Biden, les cyberattaques rencontreraient une réaction infligeant un "coût substantiel". La Russie a nié être impliquée dans cette cyberattaque. (Belga)