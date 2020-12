Coronavirus - Nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni: "les virus mutent constamment"

(Belga) La nouvelle souche du coronavirus, qui a engendré des mesures plus strictes à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, est déjà apparue en Belgique ces derniers mois, indique samedi le virologue Marc Van Ranst. "Les virus mutent constamment."

Selon M. Van Ranst, il s'agit d'une variante "mineure", qui a également fait surface en Belgique au cours des derniers mois. "Nous avons observé quatre cas dans notre laboratoire", dit-il. "Les virus mutent continuellement, et quand ils le font, ils deviennent souvent plus transmissibles que pathogènes", explique M. Van Ranst. La nouvelle variante en Angleterre ne suscite pas d'inquiétude supplémentaire. "Nous sommes particulièrement préoccupés par la hausse des chiffres dans notre pays", déclare le virologue. Selon lui, le fait que le Royaume-Uni adopte des mesures plus strictes est principalement dû à la forte augmentation du nombre de cas, plutôt qu'à la nouvelle souche. (Belga)