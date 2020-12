Coronavirus - BILAN MONDIAL: Sydney confine ses plages, l'Italie classée "rouge pour les fêtes"

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 1.675.362 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.



Les Etats-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts (316.006) que de cas recensés (17.631.293), suivis par le Brésil (186.356), l'Inde (145.136), le Mexique (117.249), et l'Italie (67.894).

Nouvelles restrictions à Sydney après l'apparition de cas de coronavirus

L'Australie a introduit de nouvelles restrictions dimanche à Sydney pour tenter de juguler la récente apparition de nouveaux cas de coronavirus dans la plus grande ville du pays.



Depuis l'apparition d'un nouveau foyer épidémique jeudi, 68 nouvelles contaminations ont été enregistrées dont 30 dimanche, suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires. Samedi, les habitants de plusieurs quartiers situés le long du littoral au nord de la ville, ont reçu l'ordre de demeurer chez eux et de ne sortir qu'en cas de besoin jusqu'à mercredi minuit. Les plages, bars et hôtels de cette zone ont été fermés alors que les quelque 5 millions d'habitants que compte Sydney ont été invités à rester chez eux autant que possible dans les jours à venir. L'État de Nouvelle-Galles du Sud, où se situe Sydney, a décrété dimanche l'interdiction de chanter et danser dans les lieux clos sauf à l'occasion de mariages en petit comité et lors d'offices religieux.

Les restaurants, les bars et les cafés du reste de Sydney ne pourront pas accueillir plus de 300 clients, tandis que le nombre de personnes pouvant se rendre chez des tiers est également limité. Le port du masque n'est pas obligatoire mais vivement recommandé. Les autorités doivent réexaminer ces mesures mercredi dans l'espoir que certaines puissent être levées avant le jour de Noël.

Londres reconfinée



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus, qui "se transmet bien plus facilement", selon lui.



Déjà soumis à de contraignantes restrictions, les habitants de la capitale britannique et de la zone sud-est vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième et plus élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels baisseront le rideau, empêchant ainsi les achats de Noël de dernière minute.



Le gouvernement néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique.



L'Italie "rouge" pour les fêtes



Le Premier ministre italien a annoncé un plan de confinement gradué du 21 décembre au 6 janvier, afin de réduire les déplacements et les rassemblements durant les fêtes de fin d'année. Toute l'Italie sera classée "rouge", soit le niveau de confinement le plus strict, pour les fêtes de Noël et de Nouvel an.



Les Italiens auront cependant le droit de sortir de chez eux pour participer à un repas de famille à couverts limités, a tranché un décret publié samedi.



Les Italiens pourront se déplacer une fois par jour dans leur région pour rendre visite à des parents ou des amis, en dehors du couvre-feu qui existait déjà (22H00-5H00).



Confinement local en Thaïlande



La Thaïlande a imposé samedi un confinement autour du plus grand marché de produits de la mer du pays, près de Bangkok, où a été détecté une reprise locale de l'épidémie.



Les autorités ont annoncé 548 nouveaux cas de contamination liés au marché de crustacés de Mahachai, à moins d'une heure de route du centre de la capitale.



La Suisse autorise le vaccin Pfizer/BioNTech



La Suisse est devenue samedi le premier Etat d'Europe continentale à autoriser un vaccin contre le Covid-19, le Pfizer/BioNTech. "Nous pouvons commencer la vaccination dans les prochains jours", a annoncé le ministre de la Santé, Alain Berset.



La décision de la Suisse intervient après les autorisations pour le même vaccin de plus de 15 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le Royaume-Uni, la Jordanie, Singapour ou le Mexique.



Vaccin Moderna acheminé aux Etats-Unis



Les premières doses du vaccin du laboratoire Moderna ont commencé à être acheminées samedi vers divers points des Etats-Unis, rejoignant celui de l'alliance Pfizer/BioNTech dans l'immense campagne de vaccination qui a débuté lundi.



Une semaine après Pfizer et BioNTech, Moderna a obtenu vendredi une autorisation d'urgence de l'Agence américaine des médicaments (FDA).



Netanyahu vacciné



A 71 ans, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est fait injecter samedi soir le vaccin BioNTech/Pfizer, lançant du même coup la campagne nationale de vaccination contre le virus en Israël.



Macron: "état de santé stable"



L'état de santé d'Emmanuel macron est "stable" et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques "se sont révélés rassurants", a annoncé samedi le médecin chef de la présidence française dans un communiqué.



M. Macron, testé positif au Covid-19, s'est entretenu samedi au téléphone avec son homologue algérien Abelmadjid Tebboune, 75 ans, toujours en convalescence en Allemagne après avoir contracté le virus en octobre.



Le chef du gouvernement portugais Antonio Costa, cas contact du président français, restera à l'isolement jusqu'au 29 décembre, a indiqué samedi son cabinet.



Demi-million de cas au Canada



Le Canada, qui compte quelque 38 millions d'habitants, est passé de 400.000 à 500.000 cas de coronavirus en 15 jours, ce qui témoigne de l'accélération de la pandémie sur son territoire à l'approche des fêtes de fin d'année.



Le gouvernement de l'Ontario a annoncé en fin de semaine, en raison de l'accélération de la pandémie, une prolongation jusqu'au 4 janvier du confinement dans la grande métropole canadienne de Toronto. Au Québec, le Premier ministre François Legault a annoncé de nouvelles restrictions à partir du lendemain de Noël et jusqu'au 11 janvier, avec notamment la fermeture des commerces non essentiels et le télétravail obligatoire.



Le Père Noël vacciné par un Américain ?



Directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses et visage scientifique de la pandémie aux Etats-Unis, Anthony Fauci a déclaré samedi qu'il était allé jusqu'au pôle Nord pour vacciner lui-même le Père Noël contre le coronavirus.