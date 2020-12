Nouvelle souche de coronavirus: la Belgique interdit les vols et trains en provenance du Royaume-Uni pour au moins 24h

La Belgique va interdire les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de ce dimanche minuit pour au moins 24 heures, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dans l'émission De Zevende Dag sur la Eén (VRT). Les voyages en train par Eurostar seront également suspendus. Cette décision a été prise après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus détectée outre-Manche et présentée comme plus contagieuse.

Les connexions ferroviaires Eurostar en provenance du Royaume-Uni sont également temporairement suspendues. La mesure sera en vigueur dans un premier temps pendant 24 heures car la réflexion scientifique sur le sujet est toujours en cours. "Nous n'avons pas de réponse concluante", a déclaré M. De Croo.

Nous fournirons des informations très claires à tous les arrivants

La Belgique se concerte aussi avec la France sur la question étant donné que des trains Eurostar venant du Royaume-Uni y arrivent aussi. Les voyageurs pourraient ensuite se rendre en Belgique. C'est pourquoi des contrôles préventifs seront également menés sur les routes, a précisé le Premier ministre. Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, qui est de toute façon une zone rouge, seront surveillés de près pour garantir leur respect des règles de quarantaine. "Nous fournirons des informations très claires à tous les arrivants sur ce qu'on attend d'eux", a assuré M. De Croo.

Les Pays-Bas avaient annoncé une suspension des connexions dimanche

Les Pays-Bas avaient déjà édicté une telle interdiction ce dimanche. "Une mutation infectieuse du virus du Covid-19 est en circulation au Royaume-Uni. On dit qu'elle se diffuse plus facilement et plus vite et qu'elle est plus difficile à détecter", avait déclaré le ministère néerlandais de la Santé dans un communiqué.



En conséquence, le RIVM, l'organisme néerlandais responsable de la santé publique, "recommande que toute introduction de cette variante du virus venant du Royaume-Uni soit limitée autant que possible en limitant et/ou en contrôlant les mouvements de passagers en provenance du Royaume-Uni", indique le communiqué.

Selon le virologue Marc Van Ranst, il s'agit d'une variante "mineure", qui a également fait surface en Belgique au cours des derniers mois. "Nous avons observé quatre cas dans notre laboratoire", dit-il. "Les virus mutent continuellement, et quand ils le font, ils deviennent souvent plus transmissibles que pathogènes", avait-il expliqué.

