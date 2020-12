État de santé "stable" pour Macron

(Belga) Le président français Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présente dimanche "un état de santé stable" par rapport à la veille, a indiqué l'Élysée à l'AFP.

"Le président de la République présente un état de santé stable par rapport à hier (samedi)", a affirmé l'Élysée, sans développer plus. Souffrant de fatigue, toux et courbatures, Emmanuel Macron s'est isolé jeudi soir à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles. La présidence avait déjà fait état samedi d'un "état de santé stable" par rapport à la veille avec des résultats d'examens "rassurants", dans un bref communiqué signé du docteur Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence de la République. Vendredi, Emmanuel Macron avait promis de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie" en donnant lui-même de ses nouvelles par une vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone et publiée sur les réseaux sociaux. "Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente", avait-il souligné, alors que son épouse Brigitte est restée, elle, à l'Élysée. Vêtu d'un col roulé sombre, le président, le débit lent et les traits un peu tirés, disait dans cette vidéo souffrir de "fatigue, maux de tête, toux sèche". Emmanuel Macron, qui a admis vendredi une "activité un peu au ralenti" à cause de la maladie, s'est malgré tout entretenu samedi au téléphone avec le président algérien Abelmadjid Tebboune ainsi qu'avec son homologue serbe Aleksandar Vucic. (Belga)