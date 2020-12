Coronavirus: la police interrompt une fête clandestine dans un Airbnb à Bruxelles, 29 personnes dans le logement

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est intervenue dimanche vers 00h45 dans un logement loué via le site Airbnb, où vingt-neuf personnes étaient présentes, a indiqué, dimanche en fin d'après-midi, Olivier Slosse, porte-parole de la zone police, confirmant une information de Het Nieuwsblad.



Ces quelque trente personnes étaient présentes pour une "lockdown party", dans un logement situé dans le centre-ville de Bruxelles, loué via le site Airbnb. La police, qui avait été avertie par des habitants d'immeubles voisins, est intervenue et a dressé des procès-verbaux aux participants à la fête, pour infraction à l'interdiction de rassemblement de personnes dans ce contexte de pandémie de coronavirus.

