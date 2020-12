Nouvelle souche du coronavirus: Frank Vandenbroucke explique la réaction rapide de la Belgique

L'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres a fait réagir plusieurs pays, dont la Belgique ce dimanche.

Dans le RTL INFO 19H, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) a expliqué pourquoi notre pays a rapidement décidé d'interdire les vols et trains en provenance du Royaume-Uni pour au moins 24h.

"Ce sont des mesures de précaution. Nous sommes extrêmement prudents, mais je pense que cela s'impose", a-t-il déclaré. "Des mutations sont attendues. Le docteur Yves Van Laethem a tout à fait raison. Il faut vérifier, mais il semble que cette mutation-là aurait créé un virus plus contagieux dans cette variante. Par mesure de précaution, nous avons décidé ce matin de suspendre le trafic direct à partir du Royaume-Uni pour 24h et ensuite on fera des vérifications. Nous allons recevoir des analyses étoffées de la part de nos experts pour savoir de quoi il s'agit exactement."

Que fait la Belgique pour éviter que les voyageurs anglais n'entrent dans le pays par d'autres moyens? "On ne peut pas immédiatement contrôler le trafic en voiture. Les mesures prises, on peut les contrôlées. C'est vraiment des liaisons directes. Les voitures qui rentrent par la France, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Nous n'avons pas voulu improviser en annonçant des mesures qu'on ne peut pas contrôler. J'ai appelé mes homologues allemands, français, luxembourgeois et néerlandais. Nous sommes en concertation. L'analyse la plus importante, c'est celle du génome. Il y a quand même des clusters assez virulents chez nous. Nous devons vérifier tout ça".

