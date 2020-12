Esport: Vitality prolonge sa pépite Zywoo jusqu'en 2024

L'équipe Vitality, principal représentant de l'esport en France, a officialisé dimanche la prolongation jusqu'en 2024 de sa pépite Mathieu Herbaut, alias "Zywoo", superstar du jeu vidéo Counter-Strike.

Pour marquer le coup, Vitality a fait projeter des hologrammes de Zywoo dans différents quartiers parisiens emblématiques. Le joueur a été aperçu notamment vers le Panthéon, au Trocadero, près de l'Arc de Triomphe et à Montmartre.

"Un joueur comme lui, cela n’arrive qu’une fois par génération et on ne pourrait pas être plus heureux de concourir avec lui", a déclaré Fabien Devide, le patron de Vitality, dans un communiqué.

Le prodige de 20 ans défend depuis déjà deux ans les couleurs de l'équipe à l'abeille sur Counter-Strike, un jeu de tir à la première personne qui fait partie des jeux vidéos les plus populaires de l'esport. Phénomène de précocité, il a été élu l'an dernier meilleur joueur du monde par le site de référence HLTV.

"Dès qu'on m'a demandé, j'ai re-signé. L'équipe est nickel, je n'avais pas envie de bouger", a confié Zywoo à l'AFP.

Surdoué du clavier, celui qui est parfois surnommé "Zinédine Zywoo" est devenu en un temps record le fer de lance de l'équipe française et l'ambassadeur d'une nouvelle génération de joueurs, grâce à son talent et son sens du jeu qui semblent intuitifs.

Avec lui, mais aussi RPK, Apex, Shox, Misutaa et le petit nouveau Nivera, le Team Vitality s'est hissé en 2020 à la place de N.1 mondial sur Counter-Strike. L'équipe a remporté deux titres cette année et s'est inclinée quatre fois en finale.

"On a réussi à bien rester soudés malgré le coronavirus", a déclaré Zywoo. "Les objectifs l'année prochaine, c'est de continuer notre parcours, continuer à bosser en équipe, ne pas se prendre la tête, être une famille, prendre du plaisir tout le temps et essayer de gagner tous les tournois."

Vitality s'était offert les services de Zywoo fin 2018 alors qu'il venait de décrocher son Bac et était convoité par de nombreuses équipes professionnelles. Le virtuose de Counter-Strike est désormais lié au club français jusqu'à fin 2024, une très longue période pour un contrat de joueur dans l'esport.