Cambriolages: la méthode du "1er étage" en recrudescence, attention aussi à celle du parking de supermarché

Afin d'éviter le rez-de chaussée parfois sécurisé, les cambrioleurs passent directement par le premier étage. C'est probablement la méthode qu'ont utilisée ceux qui sont entrés dans la maison de Sarah qui nous a joints via le bouton orange Alertez-nous. Mais les voleurs disposent aussi d'autres méthodes en ces temps de confinement, prévient la police.

Alors que les cadeaux étaient sous le sapin et que Sarah (prénom d’emprunt car elle souhaite rester anonyme) se réjouissait de fêter Noël en famille avec ses enfants dans deux petites semaines, sa maison de Montigny-sur-Sambre a été cambriolée. "Ils m’ont tout pris. Télé, jeux, consoles, bijoux, montres. On avait préparé les cadeaux, ils ont tout éventré, et m'ont laissé les cartons vides", raconte-t-elle la gorge serrée après avoir pris contact avec notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

Sarah croyait que la période de confinement dissuadait les cambrioleurs d'agir. "C'est vrai que le nombre de cambriolages a diminué avec le confinement", détaille Yves Civilia, responsable de la cellule cambriolage habitation à la police fédérale (DJSOC). Avec le confinement, certains cambrioleurs ont été moins actifs. Mais d'autres continuent leurs méfaits et s'adaptent, très souvent parce qu'ils dépendent de commanditaires basés à l'étranger, selon les explications de la police. "On remarque de plus en plus de cambriolages avant 22h, avec le couvre-feu. C'est aussi facilité par le fait qu'il fasse noir plus tôt en hiver. C'est ce qu'on appelle la période sombre" dit Yves Civilia.

La méthode de cambriolage "first floor" en recrudescence



Notre alerteuse a été victime d'une méthode de cambriolage bien connue de la police. Dans le jargon, elle est appelée le "first floor", le "premier étage". Il s'agit d'un cambriolage durant lequel les voleurs s'introduisent dans une habitation par l'étage, et non le rez-de-chaussée, comme nous l'explique Yves Civilia : "Les voleurs savent que le rez-de-chaussée est souvent sécurisé, mais rarement le premier étage. Les cambrioleurs escaladent les façades, parfois par les gouttières, cassent un carreau, et rentrent dans la maison."

Cette explication fait écho au récit de Sarah. "Ils ont cassé le carreau à l'étage, avec des grosses briques", raconte la maman. Selon Yves Civilia, cette méthode de cambriolage est en recrudescence, en cette fin d'année. Mais ce n'est pas la seule méthode observée actuellement.

D'autres méthodes: des faux infirmiers aux parkings de supermarché

Les vols par ruse sont en augmentation. "Par exemple, deux jeunes femmes déguisées en infirmières se présentent à votre domicile pour effectuer des prétendus tests covid. Elles vont demander à la victime de se laver des dents avant le test, et à ce moment-là elles en profitent pour voler des bijoux, et de l'argent."

D'autres bandes organisées jettent leur dévolu sur les parkings de supermarchés. En effet, en période de confinement, les courses sont une des rares raisons pour lesquelles les citoyens peuvent encore se déplacer. "Les malfrats ouvrent la voiture par effraction et regardent l'adresse sur les papiers du véhicule. Ensuite, ils crèvent l'un des pneus pour s'assurer que la victime reste coincée sur le parking, avec ses courses." Pendant ce temps, évidemment, les malfrats se rendent à l'adresse de leur victime pour commettre le cambriolage.

Trois conseils essentiels pour se prémunir d'un cambriolage

Le confinement et la situation sanitaire n'empêche donc pas certains cambrioleurs de visiter vos habitations. Mais que conseille la police pour se prémunir des cambriolages ? Les conseils de Yves Civilia peuvent se résumer en 3 points essentiels :

- Marquer et enregistrer ses possessions : que vous soyez un particulier ou un propriétaire de magasins, la police conseille toujours de garder des preuves d'achats, ainsi qu'une liste détaillée de vos objets de valeur. Vous pouvez également les prendre en photo ou les marquer (un autocollant, une gravure, une marque significative).

- Donner une impression de présence, même lorsque vous êtes absent : par exemple, vous pouvez laisser une lumière allumée, vider votre boite aux lettres régulièrement, baisser vos volets.

- Faire vérifier sa maison par un conseiller en prévention : chaque zone de police dispose d'un ou plusieurs conseillers en prévention qui peuvent visiter votre maison pour en évaluer la sécurité. Ceux-ci se déplacent gratuitement sur demande, et vous fournissent des conseils pour améliorer la sécurité de votre habitation.

En règle générale, il faut toujours fermer sa porte à clefs, ne pas laisser d'objets de valeur à la vue de tous, et faire attention aux déchets que vous jetez devant chez vous. Surtout en cette période de Noël : ne laissez pas de cartons vides d'éventuels cadeaux de valeur, comme un carton de téléviseur, ou de console de jeux, devant chez vous.

"J'ai peur de sortir de chez moi"

En cas de cambriolage, la première chose à faire est d'appeler la police. C'est ce que Sarah a directement fait. Les policiers ont inspecté sa maison, et ont ouvert une enquête pour retrouver le ou les auteurs, avec l'aide des images captées par la caméra de surveillance de Sarah.

Deux sites pour plus d'informations :

1joursans.be

policeonweb.be