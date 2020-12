Météo - La semaine débute sous un temps gris et pluvieux

(Belga) La semaine de Noël débute ce lundi sous un temps gris et pluvieux, selon l'Institut royal météorologique. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes, 9 degrés dans le centre et 12 degrés à la mer, sous un vent modéré à assez fort qui soufflera en rafales de 60 à 65 km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel restera très nuageux avec toujours des périodes de pluie. Il fera particulièrement doux avec des minima de 6 à 11 degrés. Le vent sera modéré à parfois encore assez fort et soufflera de secteur sud-ouest avec des rafales de l'ordre de 60km/h. Mardi et mercredi, il fera à nouveau très doux avec des maxima de 10 à 14 degrés, mais la pluie jouera les trouble-fêtes.