L'ambiance familiale donne "une fausse sécurité"

(Belga) "Fêter avec les amis ou avec la famille peut paraître anodin car on est en confiance. (...) Malheureusement, les zones de contaminations les plus fréquentes se placent dans les groupes qui nous sont proches", a rappelé lundi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, à la veille des fêtes de fin d'année.

Il faut donc selon lui éviter le "piège" qui est "la fausse impression de sécurité que l'ambiance familiale ou amicale pourrait nous donner". En Belgique, dans la situation actuelle, "si 20% des personnes en invitent quatre en plus pour les fêtes, nous ne pourrions atteindre le seuil des 75 hospitalisations par jour qu'avec un mois de retard, faisant payer d'un mois supplémentaire de confinement si pas de mesures supplémentaires le fait d'avoir profité pendant un jour d'être un peu plus nombreux", avertit le porte-parole. Ce dernier rappelle également "le malheureux exemple" des fêtes de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada. "L'évolution de la courbe est encore incertaine", poursuit-il. La situation en cette période de vacances de 15 jours pourrait être comparée "à un frigo". "Malheureusement, dans ce frigo, il y a deux radiateurs, que sont Noël et Nouvel An. Et ces radiateurs, ce sera vous qui déciderez si vous les branchez ou non." Yves Van Laethem a enfin qualifié de "décourageant" les cas de commandes pour 15 ou 20 personnes passées chez des traiteurs ou des bouchers. "Espérons que cela restera des exceptions". "C'est démotivant et attristant" pour les personnes qui respectent les mesures mais aussi pour ceux qui, comme le personnel de santé "ont dû lutter ardemment depuis des semaines pour soigner les personnes hospitalisées". Heureusement, a-t-il conclu, environ 79% des Belges déclarent vouloir adhérer à la règle de un à deux visiteurs pour les fêtes, selon les données de l'étude de l'université d'Anvers. (Belga)