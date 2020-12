Mons: il porte un coup de couteau à sa femme le jour de leur mariage

Une peine de 10 ans de prison a été requise, lundi, par le ministère public contre un homme âgé de 47 ans poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mons pour avoir tenté de tuer sa future femme, le jour de leur mariage, d'un coup de couteau porté dans le thorax. Le 26 juin 2020, celui qui est comparé à un tyran domestique, avait écopé d'une peine de neuf ans de prison en appel pour viols et attentats à la pudeur commis sur sa fille.



Le 29 février 2020, vers trois heures du matin, la future mariée a été admise à l'hôpital, blessée au thorax. Elle a d'abord déclaré qu'elle avait été agressée dans un parc, avant de dénoncer son fils, handicapé mental. Interrogé par la police, le fils a nié être l'auteur du coup de couteau mais il a déclaré que sa mère et son futur mari s'étaient disputés, après avoir passé la soirée au foot à La Louvière et dans des cafés.

Il a porté un coup de couteau avec l'intention de tuer

Confronté à ses contradictions, le futur marié est passé aux aveux, déclarant qu'il avait lancé de rage un couteau et que, malheureusement, sa future épouse se trouvait sur sa trajectoire. Toutefois, cette version ne correspondait pas à la nature de la blessure, une perforation du poumon d'une profondeur de trois centimètres, incompatible avec le jet d'un couteau. Une reconstitution a été faite et les protagonistes de cette histoire ont donné chacun une version différente.

Alors que la victime mimait un jet en cloche, le prévenu prétendait que le coup avait été porté par le bas. "Cette théorie du couteau magique ne tient pas la route. Sous le coup de la colère, il a porté un coup de couteau avec l'intention de tuer", a déclaré le procureur dans son réquisitoire.

L'intention d'homicide a été contestée par Me Jean-Benoît Ronveau. Une requalification en coups a été plaidée par l'avocat de la défense. Un sursis simple a été demandé. Le couple a toujours l'intention de se marier. Jugement le 18 janvier.

Une nouvelle souche de coronavirus détectée dans plusieurs pays: que sait-on?

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 21 décembre ?