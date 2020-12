Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe inaugure son service de livraison de repas en vélo

(Belga) Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a inauguré lundi son nouveau service de livraison de repas à domicile en vélo en présence du bourgmestre de la commune bruxelloise, Christian Lamouline, a indiqué le centre par communiqué. Baptisé "GoodFood via GoodMove", le projet a été construit avec la coopérative de cyclo-logistique, Urbike.

Auparavant, ce service était externalisé et les repas livrés grâce à des véhicules motorisés. Les plats seront à présent préparés en interne dans la cuisine labellisée GoodFood (politique encourageant l'alimentation durable en circuit court, NDLR) de la maison de repos du CPAS et livrés aux bénéficiaires du centre public d'action sociale de Berchem-Sainte-Agathe par le biais de vélos électriques. Le projet, subsidié en partie par Bruxelles Environnement, a été conçu et mis en place en collaboration avec la start-up bruxelloise de livraison de marchandises à vélo Urbike. Selon le secrétaire général du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, Martin de Drée, il s'agit d'un projet "win-win-win" car il permettra un gain estimé d'une tonne de CO2 par an, la création d'emplois de coursiers à vélo et la livraison de repas labellisés GoodFood. Le projet démarre en phase-pilote aujourd'hui/lundi et en phase définitive le 1er janvier. (Belga)