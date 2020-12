L'Ontario, province la plus peuplée du Canada, annonce un reconfinement dès samedi

(Belga) L'Ontario, province la plus peuplée du Canada avec 14 millions d'habitants, sera reconfinée à partir de samedi, a annoncé lundi son Premier ministre.

Le reconfinement durera 28 jours dans le sud de la province et 14 jours dans le nord, moins peuplé, a indiqué Doug Ford lors d'une conférence de presse. Toronto, capitale de l'Ontario et plus grande métropole du Canada, était déjà reconfinée depuis un mois. (Belga)