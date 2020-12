Météo: des pluies intenses attendues dans 3 provinces wallonnes

Des pluies intenses sont attendues dans la nuit de lundi à mardi ainsi que mardi toute la journée en provinces de Liège, Namur et Luxembourg, indique dans un avertissement l'Institut royal de météorologie (IRM).



Des quantités de plus que 25 litres par mètre carré sur une période de 24 heures sont en effet prévues jusqu'à la nuit de mardi à mercredi.

Les prévisions pour les prochains jours

Mardi, la nébulosité restera abondante. En matinée, il y aura encore temporairement de la pluie sur de nombreuses régions. Ensuite, quelques périodes plus sèches et quelques éclaircies seront temporairement possibles sur une large moitié nord. En cours d'après-midi, une nouvelle onde pluvieuse abordera la frontière française et se dirigera vers le nord du pays avec des précipitations à nouveau plus continues et modérées. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera encore temporairement assez fort, mais il deviendra rapidement modéré. Mardi soir, le temps restera couvert avec de fréquentes périodes de pluie, plus abondantes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. La nuit suivante, quelques éclaircies pourront se développer en Basse et Moyenne Belgique avec quelques périodes plus sèches. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra temporairement faible sur la moitié nord, mais modéré à assez fort sur la moitié sud. En fin de nuit, il sera partout modéré.

Mercredi, le système frontal restera très actif sur notre territoire avec régulièrement des périodes de pluie, parfois intenses. Les cumuls de précipitations pourraient être importants dans certaines régions. Il fera toujours très doux avec des maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Est à 12 ou 13 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 45 ou 55 km/h.

Ce jeudi constituera une journée de transition. Les dernières précipitations frontales devraient quitter notre pays par le sud en début de journée, où elles seront sous forme de pluie ou de neige fondante; elles seront suivies d'un flux d'air maritime polaire instable. Le ciel deviendra alors plus changeant sur l'ensemble du pays, avec alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes porteurs d'averses. Ces averses prendront un caractère hivernal en Ardenne; elles tomberont même sous forme de neige au-dessus de 300-400 m avec possibilité d'une accumulation de quelques cm durant la soirée et la nuit du réveillon de Noël. Ailleurs, il s'agira plutôt d'averses de pluie, de grésil ou de neige fondante (même si une averse plus intense pourrait transitoirement blanchir le sol en Moyenne Belgique). Les maxima se situeront entre 5 et 7 degrés. Le vent s'orientera au secteur nord et sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et fort ou très fort au littoral.

Vendredi, un flux d'air maritime d'origine polaire circulera encore sur nos régions. Le temps restera alors variable avec alternance d'éclaircies parfois larges et d'épisodes plus nuageux donnant encore lieu à quelques averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne, et sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil ailleurs. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes, 4 ou 5 degrés dans le centre et 6 ou 7 degrés en bord de mer, sous un vent faible à modéré (et à la côte d'abord assez fort à fort) de nord à nord-ouest.

Samedi, après une nuit froide, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois larges et passages nuageux. Des nuages bas pourraient toutefois couvrir une partie de l'Ardenne. Sous l'influence d'une dorsale anticyclonique mobile, le temps sera temporairement plus sec avec des maxima de 1 degré sur les sommets ardennais à 7 ou 8 degrés à la côte. En cours de journée, les nuages deviendront toutefois plus nombreux et laisseront parfois échapper quelques faibles précipitations, notamment sur le relief ardennais. En fin de journée ou durant la nuit de samedi à dimanche, l'approche d'une nouvelle perturbation sera à l'origine de pluies plus copieuses (éventuellement précédées de neige fondante) à partir de la côte. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et se renforcera.