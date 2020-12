Météo - Temps nuageux à pluvieux sous des températures douces

(Belga) Il y aura encore de la pluie mardi matin sur de nombreuses régions, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, quelques périodes plus sèches et quelques éclaircies seront temporairement possibles sur une large moitié nord. En cours d'après-midi, une nouvelle onde pluvieuse abordera la frontière française et se dirigera vers le nord du pays avec des précipitations à nouveau plus continues et modérées. Les maxima seront compris entre 9 et 13°C. Le vent de sud-ouest sera encore temporairement assez fort, mais il deviendra rapidement modéré, dans le nord même faible.

Dans la soirée, le temps restera couvert avec de fréquentes périodes de pluie, plus abondantes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. La nuit suivante, dans un premier temps, quelques éclaircies pourront se développer en Basse et Moyenne Belgique, avec quelques périodes plus sèches avant le retour de pluie en deuxième partie de nuit. Les minima seront compris entre 9°C, en Hautes-Fagnes, et 11°C, en plaine. Mercredi, le système frontal restera très actif sur le territoire, avec régulièrement des périodes de pluie parfois intenses. Les cumuls de précipitations pourraient être importants dans certaines régions. Il fera toujours très doux avec des maxima de 10°C, sur les hauteurs de l'Est, à 13°C, en plaine, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 km/h. L'IRM a déclenché une alerte jaune pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg à partir de mercredi 00h30 jusqu'au lendemain à la même heure. Pour les endroits sud du sillon Sambre-et-Meuse, des pluies intenses seront attendues avec des quantités de plus que 25L/m2 sur une période de 24 heures.